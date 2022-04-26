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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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السيد حسن نصر الله : كما تجاوزنا المراحل القاسية انتقلنا من نصر الى نصر نقف اليوم على مشارف النصر الكبير والنهائي
السيد حسن نصر الله: عهدنا مع الشهداء وفي المقدمة القائد الكبير الحاج قاسم سليماني الذي امضى حياته في خدمة هذا المحور
السيد حسن نصر الله : الصمود في مواجهة التضييقات والحصار والارهاب هو جزء اساسي من معركة المصير وصنع المستقبل
السيد نصرالله: القدس جزء اساسي من معركة المصير
السيد نصرالله: كل من ينتمي الى محور المقاومة يتعرض للضغوط لاجل التخلي عن القدس وفلسطين
السيد نصرالله: القدس هي مسؤولية الأمة جمعاء
السيد حسن نصر الله: الشعب الفلسطيني لن يغادر ارضه ومن عليه ان يغادر هو المحتل
السيد نصرالله: من أجل القدس تبنى اليوم جيوش حقيقية ومقاتلون أولوا بأس شديد قلوبهم شاخصة نحو القدس
السيد نصرالله: القدس هي النقطة الجامعة بين دول محور المقاومة وفصائله وشعوبه
السيد نصرالله: محورنا هو محور المقاومة المتعاظم وينبغي ان يطلق عليه محور القدس
إسماعيل هنية: الاحتلال يستغل انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية ويسعى لتمرير مشاريعه تجاه القدس والمسجد الأقصى
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش
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