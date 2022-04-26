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الرئيس الصيني يصدر تعليماته بالدخول في سباق اقتصادي مع أمريكا

الرئيس الصيني يصدر تعليماته بالدخول في سباق اقتصادي مع أمريكا
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

أشار تقرير إعلامي إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أصدر تعليماته للمسؤولين بضمان أن يفوق النمو الاقتصادي للبلاد نمو الاقتصاد الأمريكي.

العالم - أسيا والباسفيك

ففي تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فقد أصدر الرئيس الصيني تعليماته للمسؤولين لضمان تفوق نمو الاقتصاد الصيني على نظيره الأمريكي.

وبحسب الصحيفة، فقد ظهرت قضية المنافسة في الأسابيع الأخيرة في اجتماعات شي جين بينغ مع كبار المسؤولين في الكتلة الاقتصادية والمالية.

وجاء في التقرير: "قال الزعيم الصيني إن ضمان الاستقرار والنمو الاقتصادي مهم للغاية وضروري لإظهار ميزة نظام الحزب الواحد الصيني على الديمقراطية الليبرالية الغربية والولايات المتحدة، اللتين تتراجعان سياسيا واقتصاديا".

وبحسب المنشور فإنه استجابة للدعوة، تناقش الهياكل ذات الصلة في جمهورية الصين الشعبية خططا لتسريع تنفيذ مشاريع البناء الكبيرة، بالإضافة إلى إصدار قسائم للأفراد، مصممة لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

يذكر أنه في الربع الأخير من عام 2021 ، تفوق الاقتصاد الأمريكي على اقتصاد الصين، حيث ارتفع بنسبة 5.5٪ على أساس سنوي مقارنة بـ 4.0٪ للصين. وأشار الرئيس بايدن إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما أسرع من الاقتصاد الصيني لأول مرة منذ 20 عاما. وبحسب المنشور، فقد تسبب ذلك في استياء عدد من القادة في بكين.

هذا وخفض صندوق النقد الدولي (IMF) قبل أسبوع في تقريره توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2022 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، إلى 4.4٪ لعام 2023 - بمقدار 0.1 نقطة مئوية، إلى 5.1٪.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، تستلزم استراتيجية القضاء على مرض الفيروس التاجي المتبعة في الصين زيادة التدابير التقييدية التي تؤثر سلبا على مستوى الاستهلاك الشخصي في الصين، وبشكل عام، على معدل نمو اقتصاد البلاد. وهذا بدوره له آثار واسعة النطاق على منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.

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