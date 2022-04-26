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السيد حسن نصر الله : الصمود في مواجهة التضييقات والحصار والارهاب هو جزء اساسي من معركة المصير وصنع المستقبل

الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

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