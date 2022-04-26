مخاوف من تفشي مرض "الحمى النزفية" في العراق من جديد!

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هذا ولكن هذه المرة ظهر بشكل أوسع وفق ما أكده بعض الاطباء في جنوب العراق .

بدأ المرض في محافظة ذي قار في جنوب العراق وتوفي بسببه 3 أشخاص لحدود اللحظة وأصيب به ما يقارب 10 أشخاص.

وأوضحت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة الدكتورة ربى فلاح لأخبار الآن، أن هذا المرض ينتقل عن طريق حشرة القراد، التي تلامس الحيوانات وبعدها تلامس الانسان.

وأكدت على أهمية الوقاية خصوصا بعد التعامل مع الحيوانات وطبخ الطعام جيدا وتجنب شراء اللحوم من مصادر غير معلومة وخصوصا من أصحاب محلات الجزارة الذين قد يكونون اكثر عرضة للاصابة بهذا المرض بسبب تعاملهم المباشر مع الماشية والأغنام

وأضافت ربى فلاح أن وزارة الصحة العراقية مستمرة بالتوعية في جميع محافظات العراق بخصوص الحمى النزفية عن طريق فرق وزارة الصحة الجوالة والمراكز الصحية ووحدة مكافحة نواقل الامراض المتخصصة بالامراض التي تنتقل بالعدوى ايضا مستمرة بتوعيتهاللمواطنين بخصوص هذا المرض.

وتتمثل أعراض هذا المرض في ارتفاع درجات الحرارة و الصداع الشديد وفقدان الشهية وتصل أعراضه الى النزيف الدموي نتيجة تدمير الفايروسجدران الأوعية الدموية .