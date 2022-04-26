الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ألمانيا تزود أوكرانيا بمدرعات "غيبارد" المضادة للطائرات

ألمانيا تزود أوكرانيا بمدرعات
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية إن بلادها ستسمح بتسليم مدافع ثقيلة مضادة للطائرات إلى أوكرانيا.

العالم - أوروبا

وأدلت الوزيرة كريستين لامبريشت بهذا التصريح خلال اجتماع استضافته الولايات المتحدة حول تسليح أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا.

واجه المستشار الألماني أولاف شولتس ضغوطا متزايدة، بعضها من داخل ائتلافه الحاكم، للموافقة على تسليم أسلحة ثقيلة كالدبابات والعربات المدرعة إلى أوكرانيا.

سلمت ألمانيا معدات عسكرية أخرى لكييف بالفعل.

وتحدثت لامبريشت أيضا عن الخطط الخاصة بإرسال معدات عسكرية يعود تاريخها إلى الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا.

وقالت إن برلين تتعاون مع واشنطن لتدريب قوات أوكرانية على أنظمة المدفعية بألمانيا.

وذكرت لامبريشت أن بلادها قررت يوم الاثنين السماح بتسليم مدافع (غيبارد) الثقيلة المضادة للطائرات إلى الحكومة الأوكرانية، دون الخوض في تفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن شركة الأسلحة (كراوس مافي فيغمان) ستحصل على الضوء الأخضر لتسليم بنادق من مخزونات عسكرية ألمانية سابقة، تم تطويرها وتحديثها.

روابط ذات صلة

ألمانيا تقترح خطة جديدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة النوعية

روسيا تطرد 40 دبلوماسيا ألمانيا رداً على خطوة مماثلة

ألمانيا تؤكد أنها لم تخطط لتزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. قائد الثورة: التطبيع سيعود بالضرر على الدول المطبعة وعلى الفلسطينيين

تشاهدون الليلة في بانوراما.. اليمن، مبادرات صنعاء لإنجاح الهدنة...موسكو تحذر الغرب من حرب عالمية

تعرف على عميد معتقلي الرأي في سجون الإمارات

بوتين يعبر عن أمله في تحقيق اتفاق بطرق دبلوماسية مع أوكرانيا

نبتة زُرِعَت في قلوب المقاومين.. القدس هي المحور

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مستوى الإشعاع في تشرنوبيل "ضمن الحدود الطبيعية"