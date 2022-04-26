ألمانيا تزود أوكرانيا بمدرعات "غيبارد" المضادة للطائرات

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وأدلت الوزيرة كريستين لامبريشت بهذا التصريح خلال اجتماع استضافته الولايات المتحدة حول تسليح أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا.



واجه المستشار الألماني أولاف شولتس ضغوطا متزايدة، بعضها من داخل ائتلافه الحاكم، للموافقة على تسليم أسلحة ثقيلة كالدبابات والعربات المدرعة إلى أوكرانيا.



سلمت ألمانيا معدات عسكرية أخرى لكييف بالفعل.



وتحدثت لامبريشت أيضا عن الخطط الخاصة بإرسال معدات عسكرية يعود تاريخها إلى الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا.



وقالت إن برلين تتعاون مع واشنطن لتدريب قوات أوكرانية على أنظمة المدفعية بألمانيا.



وذكرت لامبريشت أن بلادها قررت يوم الاثنين السماح بتسليم مدافع (غيبارد) الثقيلة المضادة للطائرات إلى الحكومة الأوكرانية، دون الخوض في تفاصيل.



وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن شركة الأسلحة (كراوس مافي فيغمان) ستحصل على الضوء الأخضر لتسليم بنادق من مخزونات عسكرية ألمانية سابقة، تم تطويرها وتحديثها.