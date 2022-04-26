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مراسلة العالم: انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية لـ" قسد" قرب قرية السعدة بريف الحسكة السورية وأنباء عن مقتل جنديين اميركيين ومتزعم للجماعة

الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

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