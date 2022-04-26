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آية الله خامنئي: البعض يريد ان يكرر تجربة أنور السادات في مصر وهذا مضر لهم وللفلسطينيين على حد سواء وبالطبع انه لا يفيد الكيان الصهيوني أيضًا

الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

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