قائد الثورة: التطبيع سيعود بالضرر على الدول المطبعة وعلى الفلسطينيين

العالم - إيران

واشار آيةُ الله خامنئي الى يومِ القدس العالمي مشيدا بتضحياتِ الفلسطينيين في مواجهةِ الصهاينة، مؤكدا أن الولايات المتحدة أضعف في كل شيء مما كانت عليه قبل عشرين عاما مشيرا إلى أن العالم اليوم على أعتاب نظام جديد.

وخلالَ استقبالِه جمعا من الطلبةِ الجامعيين وممثلي الاتحاداتِ الجامعية في مختلفِ انحاءِ البلاد أشار سماحتُه إلى أنّ هناك نظاماً دولياً جديداً أمامَ العالم يقف في مواجهةِ النظامِ ثنائي القطبِ الذي كان موجوداً قبلَ عشرين عامًا ونيّف.

وشدد سماحتُه على أنّ الثورةَ الإسلامية أعطت للأمةِ إحساساً بالهويةِ والمُثُلِ والشعورِ بالشخصيةِ والإستقلالِ ومنحتْها أفقاً واضحاً، مشيداً بالتقدمِ العلمي الذي أحرزته الجامعاتُ الإيرانية خلالَ السنواتِ الماضية.