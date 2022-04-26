بلينكن: واشنطن لا ترى أن الصين ستساعد روسيا بشكل كبير عسكريا

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وقال في جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "نولي اهتماما كبيرا لهذا في عدد من المجالات. أوضح الرئيس جو بايدن لنظيره الصيني شي جين بينغ أنه ليس من مصلحة الصين تقديم دعم مادي لروسيا أكثر من ذلك لتقويض العقوبات التي فرضها الغرب. وهذا شيء نتابعه عن كثب".

وأضاف: "أعتقد أن بكين عليها التعامل مع مخاطر جسيمة تتعلق بسمعتها بسبب الوضع الحالي.. حتى الآن، لا نرى دعما كبيرا من الصين للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وتابع: "فيما يتعلق بتايوان، فنحن مصممون على ضمان أن يكون لديها كل الوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها ضد أي عدوان محتمل، وقدمنا مساعدات عسكرية بحوالي 20 مليار دولار منذ عام 2017 وهي مستمرة الآن".

وقال: "كان هناك أيضا 2.5 مليار دولار في عمليات التسليم المباشر الخاصة التي سمحنا بها أو سهلناها.. بالإضافة إلى ذلك، واشنطن دعمت الإمدادات من دول أخرى وساعدت في تطوير القدرات الدفاعية لتايوان".

وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع تايوان عام 1979، لكنها تواصل اتصالاتها مع الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي وتزودها بالأسلحة، الأمر الذي تسبب في احتجاجات في الصين، حيث يُنظر إلى تايوان على أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.