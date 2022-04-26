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موسكو: لا مبرر لتمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود

موسكو: لا مبرر لتمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أشار المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى أنه لا يرى أي مسوّغ لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا بعد انتهاء مدتها في يوليو المقبل.

العالم-اوروبا

وأكد نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن خطة الأمم المتحدة الإنسانية لسوريا لعام 2022 للتعافي المبكر للمرافق الطبية والتعليمية، وشبكات المياه، تعاني من نقص كبير في التمويل.

وقال: "تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار يخضع لشروط سياسية أولية من جانب المانحين".

وتابع: "تلعب هذه الأسباب دورا كبيرا في أن أكثر من نصف السوريين يعيشون في مناطق بحاجة إلى إزالة الألغام حتى الآن، فيما إمداد ثلث المنازل بالكهرباء لا يتجاوز الساعتين في اليوم".

وأشار إلى حقيقة أن الوضع لم يتغير بعد 9 أشهر من قرار مجلس الأمن لتمديد عمل معبر باب الهوى، حيث كان الغرض من هذا القرار وصول المساعدات إلى جميع أنحاء سوريا والعمل على التعافي المبكر.

وشدد نيبينزيا على أنه "خلال هذا الوقت، تمكنت ثلاث قوافل فقط من العبور إلى إدلب ولا يوجد أي إمداد لشمال البلاد من دمشق على الإطلاق".

وأشار إلى أنه يسمع بين الحين والآخر ذرائع عن عدم وجود تنسيق ضروري من جانب الإرهابيين وتلميحات حول ظروف غير آمنة لنشاط العاملين في المجال الإنساني.

وقال: "نرى كل هذا على أنه عدم استعداد لحل مشكلة الإمدادات الإنسانية من دمشق، بما في ذلك إلى إدلب. دعونا لا نخفي حقيقة أنه في ظل هذه الظروف لا توجد عمليا أسباب للمزيد من التمديد لقرار نقل المساعدات عبر الحدود".

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موسكو: لا مبرر لتمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود

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