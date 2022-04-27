جيش الاحتلال الإسرائيلي یعلن سقوط مسيرة داخل الأراضي السورية

العالم – فلسطين

وقال أدرعي، في تغريدة على "تويتر": إنه "خلال نشاط روتيني، سقطت في وقت سابق اليوم، مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي السورية، ولا خشية من تسرب للمعلومات، ويتم التحقيق في الحادث".

ويأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال أن استطلاعاته رصدت -مساء الاثنين- مشتبها فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو الأراضي المحتلة، واستدعت قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية.

كما حمل وزير حرب الاحتلال بيني غانتس، الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق صاروخين باتجاه الاراضي المحتلة، ما استدعى ردا بقصف منطقة الساحل جنوبي مدينة صور، على حد قوله.

وهدد بأنه "إذا استمر الإرهاب والعنف، سنعرف كيفية استخدام القوة اللازمة ضد الأهداف الصحيحة"، على حد تعبيره.