شاهد..أهم رسائل قادة محور المقاومة في منبر القدس

العالم - خاص بالعالم

وقال ابوغزلان في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن منبر القدس لقادة محور المقاومة تضمن رسائل واضحة وصريحة لكل العالم وليس فقط العالم العربي والاسلامي.

واوضح ابوغزلان، أن رسائل قادة محور المقاومة في منبر القدس اثبتت مرة ثانية ان القدس هي محور المقاومة، وان المقاومين الفلسطينيين اعادوا القضية الفلسطينية الى واجهة صدارة اهتمام العالم من جديد، والرباط في المسجد الاقصى المبارك واسناده من قبل المقاومة في غزة افشل مخططات الاحتلال الصهيوني،وتراكم التصدي لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي أظهر قدرة الصمود الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في توجيه الرسائل وصنع معادلة جديدة في مواجهة هذا العدو.

وبين ابوغزلان أن قادة محور المقاومة اكدوا مرة ثانية بان التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني ليس له مستقبل في المنطقة، لانه يضر بالقضية الفلسطينية، ويقود الى الاستسلام الكامل لهذا العدو.

ولفت القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، الى ان قادة محور المقاومة في منبر القدس أكدوا على ان ايران فتحت الافاق للمجاهدين من اجل النصر وهي الداعم الاساس للمقاومة.

وشدد ابوغزلان على ان محور المقاومة اثبت بأنه الخيار الصائب والاصيل للامة الاسلامية، لانه استطاع صنع معادلات جديدة في المنطقة.

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