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وزارة الدفاع السورية تعلن استشهاد 4 جنود وإصابة 3 في هجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق

الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

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