شاهد.. بغداد تنشد للقدس

العالم - مراسلون

"بغداد تنشد للقدس"، تحت هذا الشعار انطلقت فعاليات مهرجان القدس الدولي الاول للشعر العربي بمشاركة العشرات من الادباء العراقيين والعرب وحضور دبلوماسي تمثل بعدد من سفراء الدول العربية وذلك عشية يوم القدس العالمي الذي اطلقه الامام الخميني الراحل (قدس سره).

وقال الاعلامي والشاعر اللبناني محمد البندر لقناة العالم:"بآخر جمعة من هذا الشهر الفضيل، دعی الامام الخميني رضوان الله عليه الی إحياء يوم القدس العالمي ونحن علی مقربة من أيام هذه المناسبة. القدس موجودة في وجدان الشعراء وفي وجدان الاحرار من هذه الامة".

وقال السفير الفلسطيني في بغداد أحمد عقل:"الشعراء والادباء هم ضمير الامة وبالتالي ما يكتبوه هو انعكاس حقيقي لما تشعر به الامة. هذا يدلل علی ان العراق بكل فئاته ومكوناته يغني مع فلسطين، يغني مع القدس".

ولأنها بغداد التي حررت القدس عبر التاريخ عدة مرات فان انشودتها الشعرية تحمل كثيراً من معاني المقاومة رغم الجراح التي تثقل كاهلها".

وقال الشاعر العراقي شوقي عبدالامير:"من المهم ان يقام مهرجان للقدس في بغداد، فبغداد احدی العواصم الكبری المؤثرة والعراقيون دورهم ومجدهم كبير في دعم فلسطين".

وقال رئيس مؤسسة القدس الثقافية مرتضی التميمي:"اليوم نحن كيف نقاوم الاحتلال والتطبيع؟ بالكلمة باللغة، كيف نقاوم، نقاومهم بالثقافة، هم حاربونا حرباً ثقافية منذ 7 عقود وحتی الان، لذلك نحن اليوم لانملك الا الثقافة ونضيفها الی سلاح المقاومة".

ورغم المحاولات التآمرية لجر العراق الی التطبيع مع الكيان الصهيوني الا ان يقظة الشعب العراقي والقوی السياسية أحبطت تلك المحاولات ويستعد البرلمان العراقي علی سن مشروع قانون يجرم كافة اشكال التطبيع.