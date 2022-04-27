شاهد: الاحتلال يفرض قيود جديدة علی الوافدين الی القدس

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وستحرم سلطات الاحتلال الفتية والشبان بمدنِ الضفة الغربية، من دخول مدينة القدس المحتلة والصلاة في المسجد الأقصى، وذلك بعد السماح لمن هم فوق الخمسين عاما من الرجالِ بالوصول دون تصاريح.

وقد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عددا من الفلسطينيين في مدينة رام الله يزحفون نحو المسجد الاقصى ويجبِرون قوات الاحتلال على التقهقر.

والى اميركا حيث سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات الرئيس الامريكي جو بايدن حول الرغبة بالتخلي عن النفط، في أحدث خطاباته، وشن ناشطون سعوديون هجوماً عليه، في حين ذكّر ناشطون آخرون بفشل رؤية ولي العهد السعودي الفين وثلاثين القائمة هي الأخرى على التخلي عن النفط، وتنويع مصادر الدخل، خاصة عبارة بن سلمان في عام الفين وستة عشر حين قال: "بعد اربع سنوات نستطيع العيش بدون نفط".

اما في السعودية ففي محاولة لتحسين سمعته الحقوقية ونشر دعاية مغايرة لما تؤكده منظمات حقوق الانسان عن الاوضاع المتردية للسجون في السعودية، وتعرض المعتقلين للانتهاكات والتعذيب سمح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتصوير مُعتَقلات بقضايا خاصّة بأمن الدولة على قناة "الإخبارية" الحكومية يتم "تأهيلُهُنّ"، بحسب مصطلح القناة، في سجن "الطرقية". هذا في وقت تؤكد تقارير حقوقية ان ما يجري داخل المعتقلات السعودية يشكل وصمة عار على المجتمع الدولي.

وفي لبنان شهد ساحل طرابلس مأساة جديدة بعد غرق زورق على متنه زهاء ستين شخصاً من جنسيات لبنانية وغيرها، حاولوا الهروب نحو قبرص بطريقة غير قانونية. وتمكّنت القوات البحرية التابعة للجيش اللبناني من إنقاذ خمسة واربعين شخصاً من ركاب قارب الموت الجديد، وانتشال جثّة طفلة، كما انتشلت في وقت لاحق خمس جثث اخرى.