اعتقال إرهابيين قاما بالتعرض على قطعات أمنية في كركوك

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 14 وكتيبة استطلاع الفرقة إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت على تواجد ارهابيين اثنين في محافظة كركوك من الذين قاموا بالتعرض على قطعاتنا في الفوج الاول لواء المشاة 96 ضمن قاطع الفرقة في وقت سابق".

وأضافت أنه "على ضوء ذلك وبالتعاون مع قسم استخبارات المقر المتقدم لعمليات كركوك تم القاء القبض الارهابيين في منطقة طوب زاوة في كركوك وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب".