المقاومة مستمرة بالتصدي لمحاولات تهويد القدس

العالم - مع الحدث

وقال ابوغزلان في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن منبر القدس لقادة محور المقاومة تضمن رسائل واضحة وصريحة لكل العالم وليس فقط العالم العربي والاسلامي.

واوضح ابوغزلان، أن رسائل قادة محور المقاومة في منبر القدس اثبتت مرة ثانية ان القدس هي محور المقاومة، وان المقاومين الفلسطينيين اعادوا القضية الفلسطينية الى واجهة صدارة اهتمام العالم من جديد، والرباط في المسجد الاقصى المبارك واسناده من قبل المقاومة في غزة افشل مخططات الاحتلال الصهيوني،وتراكم التصدي لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي أظهر قدرة الصمود الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في توجيه الرسائل وصنع معادلة جديدة في مواجهة هذا العدو.

وبين ابوغزلان أن قادة محور المقاومة اكدوا مرة ثانية بان التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني ليس له مستقبل في المنطقة، لانه يضر بالقضية الفلسطينية، ويقود الى الاستسلام الكامل لهذا العدو.

ولفت القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، الى ان قادة محور المقاومة في منبر القدس أكدوا على ان ايران فتحت الافاق للمجاهدين من اجل النصر وهي الداعم الاساس للمقاومة.

وشدد ابوغزلان على ان محور المقاومة اثبت بأنه الخيار الصائب والاصيل للامة الاسلامية، لانه استطاع صنع معادلات جديدة في المنطقة.

أكد الباحث بالشؤون الاسرائيلية صالح ابو غزة أن يوم القدس العالمي هو شعيرة من شعائر المقاومة لاحرار الامة العربية والاسلامية.

وقال ابو غزة، إن الامام الخميني رضوان الله عليه عندما أطلق يوم القدس العالمي، عندما فجر ثورته الاسلامية في ايران، حورب هذه الثورة من المحور الامبريالي الصهيوني والانظمة التابعة له في المنطقة؛ لأنها أصبحت تهديدا وجوديا لهذا المحور.

واوضح الباحث بالشؤون الاسرائيلية، ان صرخة يوم القدس زادت وتيرتها في العالم، حيث اصبح الملايين من العرب والمسلمين يحيون هذه الشعيرة في آخر جمعة من رمضان في كل عام، لانهم يعتبرونها يوما من ايام الله وذلك انتصارا لفلسطين والقدس ومظلومية الشعب الفلسطيني.

وأكد ابوغزة، ان احتلال الاسرائيلي لا يهتم بتصريحات الدول العربية المطبعة، إنما قلق من مخرجات منبر القدس الموحد الذي جمع رموز المقاومة العربية والاسلامية؛ لأن من يهدد وجود وكيان هذا الاحتلال هو محور المقاومة وليس من طبع وباع القضية الفلسطينية بأرخص الاثمان.

وبين ابو غزة أن عمود خيمة محور المقاومة هي الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث تنضوي تحت عباءتها احزاب ودول محور المقاومة الباقية.

أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية في غزة محمود خلف على فَشل مخطط الاحتلال الاسرائيلي للاستفراد بكل منطقة جغرافية فلسطينية على حداها.

وقال خلف، إن الاحتلال الاسرائيلي فشل في عزل الضفة الغربية والقدس المحتلة عن غزة، وذلك لان المقاومة قالت كلمتها بشكل واضح خلال العدوان الجديد من قبل الاحتلال الاسرائيلي على مدينة القدس والمسجد الاقصى المبارك، بان كل المناطق الفلسطينية وحدة جغرافية واحدة ولها مصير سياسي واحد.

واوضح خلف، أن الاحتلال الاسرائيلي فهم رسالة المقاومة في غزة بانه اذا استمر بممارسة عدوانه في المسجد الاقصى المبارك والقدس سوف تكون للمقاومة كلمة جديدة وستشهر سيف القدس الثاني بوجه عنجهيته المتصاعدة.

واشار خلف، الى ان التسهيلات الإقتصادية وفتح العديد من مجالات التسهيل للعمال لا يساوي شيء امام تغور الاحتلال على القدس والمسجد الاقصى المبارك، مشددا على ان غزة لن تقف مكتوفة الايدي امام عنجهية الاحتلال.

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