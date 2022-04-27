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مصر.. السيسي يترحم على مرسي!

مصر.. السيسي يترحم على مرسي!
الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، لإجراء حوار مع القوى السياسية كافة "دون استثناء"، نافيا خيانته أو تآمره على الرئيس الراحل محمد مرسي.

العالم - مصر

ووجه السيسي خلال حضوره حفل "إفطار الأسرة المصرية السنوي" إدارة المؤتمر الوطني للشباب "بالتنسيق مع التيارات السياسية الحزبية والشبابية كافة، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة".

وطالب السيسي برفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا، مضيفا: "نود إطلاق حوار لكل القوى السياسية، وعرض نتائجه على مجلسي النواب والشيوخ، لمزيد من النقاش، بحيث يتم تفعيله مع إطلاق الجمهورية الجديدة".

وفي السياق ذاته، قال السيسي إن "ما جاء في مسلسل "الاختيار" حقيقي، ووثق تلك الفترة، ولم يكن هناك تآمر أو خيانة ضد الرئيس الراحل محمد مرسي".

وأضاف السيسي أنه "وقف مع الرئيس مرسي رحمه الله على اعتبار أنه يقف مع مصر والشعب المصري، ولو تآمر عليه فكأنه تآمر على مصر ومستقبل وحياة 100 مليون مصري".

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