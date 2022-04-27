رئيس مجلس النواب العراقي یلتقي قاليباف

العالم - ايران

ووصل "محمد الحلبوسي"، صباح اليوم الأربعاء إلى طهران وكان في استقبال رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مطار مهرآباد في طهران نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي نيكزاد ثمرين.

وسيلتقي الحلبوسي خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الاسلامي ووزير الخارجية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

وكان الحلبوسي زار إيران لأول مرة في آذار 2018 .

وتأجلت زيارة الحبلوسي لطهران لمدة شهر بسبب البروتوكولات الصحية للبلدين ومرض رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف.