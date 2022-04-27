مواقع التواصل تسخر من حلم بايدن بالتخلي عن النفط

العالم - الاميركيتان

وشن ناشطون سعوديون هجوما بايدن، في حين ذكّر ناشطون آخرون بفشل رؤية ولي العهد السعودي الفين وثلاثين القائمة هي الأخرى على التخلي عن النفط، وتنويع مصادر الدخل، خاصة عبارة بن سلمان في عام الفين وستة عشر حين قال: "بعد اربع سنوات نستطيع العيش بدون نفط".

حول هذا الموضوع غرد "زقرتي":"صعب يتخلون عن النفط حتى لو خرج البديل وتم تطوير الطاقة النظيفة اقتصاديات الدول وصناعاته الكبرى تقوم على النفط حتى الدولة المستوردة للنفط مستفيدة منه مادياً دول كثيرة من ضمنها امريكا اكبر شركاتها نفطية وتدفع ضرايب ضخمة وفيها موظفين امريكان كثير التخلي عن النفط غير واقعي".

وكتب اشرف:"النفط مرتبط بشكل مرعب بالدولار الأمريكي.. التخلي عن النفط معناه ضرب الاقتصاد الأمريكي في مقتل.. كلام بايدن للاستهلاك المحلي فقط".

اما فهد ديباجي فقد غرد كاتباً:"خبر: الرئيس بايدن: نحن بحاجة للتخلي عن النفط.

تعليق: هِياط في هياط".