الصادرات المعدنية الايرانية تنمو 91 بالمئة

العالم - ايران

وأوضحت " إلهة مكري" في بيان اليوم الاربعاء، أن بحسب احصائيات مصلحة الجمارك فان الصادرات المعدنية والفلزية سجلت 9.15 مليون بقيمة 10.532 مليار دولار في الفترة المذكورة.

وأشارت أن من أهم الصادرات كانت سبائك الصلب بقيمة 4.156 مليار دولار ومنتجات الصلب الطولية ( مثل الانابيب) 1.621 مليار دولار والكاثود النحاسي 1.357 مليار دولار وسبائك الألمنيوم 607 ملايين وسبائك الزنك 477 مليونا ومكثف الحديد 280 مليونا والحديد الاسفنجي 238 مليونا، ومنتجات صلبية مسطحة 494 مليون دولار.

وذكرت أن قيمة المنتجات المذكورة بلغت 9.23 مليار دولار بنسبة استحواذ 87.6 بالمئة من اجمالي الصادرات المعدنية الفلزية في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2022.