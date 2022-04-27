الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بعد مواجهات اندلعت في مدينة جنين ومخيمها.

العالم – فلسطين

وقالت مصادر طبية، إن الشاب أحمد مساد (18 عاما) من مخيم جنين، استشهد متأثرا بجراحٍ خطيرة، أصيب بها برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم.

وأصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، منهم حالة وصفت بـ"الخطيرة"، وصلوا إلى مستشفى ابن سينا في مخيم جنين، وفق المصادر ذاتها.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، مخيم جنين من 5 محاور بأكثر من 70 جيبا عسكريا، ونفذت عمليات مداهمة واعتقال، وانتشرت قناصة الاحتلال على مسرح الحرية، وتمركزت قوة كبيرة من الجيش على دوار عياش في جنين.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال ومسلحين، وسمع صوت انفجارات في المكان، بحسب المصادر.

ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال إلى جانب "مساد"، 50 شهيدا، منهم 4 من الداخل الفلسطيني المحتل، بينما ارتقى 21 شهيدا منذ بداية شهر نيسان/ أبريل الجاري.

روابط ذات صلة

شهيد القدس.. انشودة رائعة عن يوم القدس العالمي والشهيد سليماني

يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة

شاهد..لهذا السبب تعالت صرخة يوم القدس في العالم!

شاهد.. بغداد تنشد للقدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعذيب معتقل بحريني بسبب إحياء الشعائر الدينية

الصين تدين إبحار سفينة حربية أميركية في مضيق تايوان

وزير الأوقاف المصري يتراجع عن قراره بشآن صلاة التهجد والاعتكاف

إستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

تونس تسجن أفراد طاقم سفينة غرقت قبالة سواحلها

الصادرات المعدنية الايرانية تنمو 91 بالمئة