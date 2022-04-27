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وزير الأوقاف المصري يتراجع عن قراره بشآن صلاة التهجد والاعتكاف

وزير الأوقاف المصري يتراجع عن قراره بشآن صلاة التهجد والاعتكاف
الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

تراجع وزير الأوقاف المصري، مختار جمعة، عن قراره السابق بحظر صلاة التهجد في المساجد، خلال الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، لكنه ما زال يمنع الاعتكاف، وذلك عقب رد فعل شعبي واسع عبر مواقع التواصل أثارته صور لمفتشي وزارة الأوقاف وهم يتجولون ليلا، للتأكد من إغلاق المساجد.

العالم - مصر

ونشر جمعة قراره عبر حسابه الرسمي عبر موقعي تويتر وفيسبوك.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي منع صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد بناء على التوجيهات بلجنة إدارة الأزمات وجائحة كورونا التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك ضمن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأثارت صور تظهر مفتشي وزارة الأوقاف المصرية وهم يتجولون ليلا، للتأكد من إغلاق المساجد وعدم إقامة صلاة التهجد أو الاعتكاف بأي منها، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقالت صحف مصرية عدة في نهاية الأسبوع الماضي إن وزارة الأوقاف كثفت جولاتها الليلية المرورية على المساجد للتأكد من إغلاقها.

وفي وقت لاحق انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر "منع مصلين من إكمال صلاة التراويح بأحد المساجد في مدينة حلوان وأن هناك مفتشا من وزارة الأوقاف هو من قرر ذلك" على حد قولهم.

إلا أن مصدرا في وزارة الأوقاف المصرية نفى عبر موقع "القاهرة 24" تدخل مفتش في الوزارة في إيقاف الصلاة، موضحا أن أحد أعضاء المسجد هو من تدخل بعدما تجاوز الإمام الوقت المحدد للتراويح، والمقرر له نصف ساعة.

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