سفيرة ايران بالامم المتحدة: فرض الحظر یستهدف التنمية الاقتصادية للدول

العالم - ايران

واضافت في كلمة امام الاجتماع الـ 55 للجنة السكان والتنمية التابعة لمنظمة الامم المتحدة الیوم الاربعاء: ان اجراءات الحظر الجائر تصعب حصول الشرائح الضعيفة في الدول المفروض عليها الحظر ومنها الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، على السلع والمستلزمات الطبية الاولية، الامر الذي يعرّض ارواح وصحة المواطنين للخطر.

واوضحت: ان توفير الادوية والمعدات والسلع الصحية يواجه عقبات جادة بسبب القيود الشديدة المفروضة على موارد العملة الاجنبية. وهذه الاجراءات غير القانونية تؤثر سلبا على حياة وصحة المواطنين بالدول المفروض عليها الحظر.

وقال انني بصفتي مندوبة ايران التي يتعرض شعبه لاشد الاجراءات القسرية الاحادية وغير القانونية، ادعو الى الالغاء الكامل والفوري لجميع هذه الاجراءات ورفع الحظر بهدف ضمان التوفير الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واکدت ان التحوّل يوفر الارضیة للدول الراضخة للحظر لترميم اقتصادها وضمان رخاء شعبها في ظروف ما بعد كورونا.