كتيبة جنين تبث مشاهد خلال تصديها لقوات الاحتلال في مخيم جنين فجر اليوم

العالم - فلسطين

واستشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بعد مواجهات اندلعت في مدينة جنين ومخيمها.

وقالت مصادر طبية، إن الشاب أحمد مساد (18 عاما) من مخيم جنين، استشهد متأثرا بجراحٍ خطيرة، أصيب بها برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم.

وأصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، منهم حالة وصفت بـ"الخطيرة"، وصلوا إلى مستشفى ابن سينا في مخيم جنين، وفق المصادر ذاتها.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، مخيم جنين من 5 محاور بأكثر من 70 جيبا عسكريا، ونفذت عمليات مداهمة واعتقال، وانتشرت قناصة الاحتلال على مسرح الحرية، وتمركزت قوة كبيرة من الجيش على دوار عياش في جنين.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال ومسلحين، وسمع صوت انفجارات في المكان، بحسب المصادر.

ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال إلى جانب "مساد"، 50 شهيدا، منهم 4 من الداخل الفلسطيني المحتل، بينما ارتقى 21 شهيدا منذ بداية شهر نيسان/ أبريل الجاري.