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الحلبوسي في طهران وأفاق الخروج من الانسداد السياسي في العراق

الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الأربعاء، العاصمة الايرانية طهران في زيارة تستمر ليوم واحد.

العالم - مراسلون

وأفاد مدير مکتب قناة العالم في بغداد إن زيارة الحلبوسي لطهران تأتي تلبية لدعوة قدمتها إيران في وقت سابق حيث سيناقش رئيس مجلس النواب العراقي مع نظيره الايراني محمد باقر قاليباف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأکد مدير مکتب قناة العالم ان زيارة الحلبوسي تأتي بعد يوم واحد من زيارته مع قيادات تحالف السيادة الی کردستان العراق ولقائه برئيس الحزب الديموقراطي الکردستاني مسعود البرزاني.

واعلن الحزب الديموقراطي الکردستاني استعداده في تأليف الحکومة العراقية مع أي جهة تشکل الاکثرية النيابية.

وتوقع مدير مکتب قناة العالم في بغداد ان يفضي هذا الموقف الجديد الی الخروج من الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق.

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شاهد بالفيديو.. الحلبوسي في طهران وأفاق الخروج من الانسداد السياسي في العراق

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