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ترکیا
افغانستان
باکستان
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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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وزارة الخارجية السورية توجه رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن الاعتداء الإسرائيلي الأخير
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بعد تلقيه رسالة تهدده بالقتل: يجب ألا يصل الصراع السياسي مهما كان عميقا إلى العنف والبلطجة والتهديدات بالقتل
بلومبيرغ يقول إن أربعة مشترين أوروبيين للغاز الروسي دفعوا ثمن شحناتهم بالروبل
أوكرانيا تعلن سيطرة القوات الروسية على عدة قرى شرقي البلاد
بلومبيرغ يقول إن أربعة مشترين أوروبيين للغاز الروسي دفعوا ثمن شحناتهم بالروبل
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بعد تلقيه رسالة تهدده بالقتل: يجب ألا يصل الصراع السياسي مهما كان عميقا إلى العنف والبلطجة والتهديدات بالقتل
وزارة الدفاع السورية تعلن استشهاد 4 جنود وإصابة 3 في هجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق
أنباء عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم جنين
عدد الإصابات بين الفلسطينيين خلال اشتباكهم مع قوات الاحتلال في جنين يصل إلى 4
مصاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين أصيب بثلاث طلقات يصل المستشفى والطواقم الطبية تحاول إنعاشه
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بعد تلقيه رسالة تهدده بالقتل: يجب ألا يصل الصراع السياسي مهما كان عميقا إلى العنف والبلطجة والتهديدات بالقتل
الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش
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