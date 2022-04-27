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وزارة الخارجية السورية توجه رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن الاعتداء الإسرائيلي الأخير

الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

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