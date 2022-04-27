روسيا تنفّذ تهديدها.. وتقطع الغاز عن بولندا وبلغاريا

العالم - خاص بالعالم

الكرملين أعلن وقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى بولندا وبلغاريا على خلفية رفض الدفع بالروبل، وان وقف الغاز هو رد على خطوات غير ودية ضد روسيا. مؤكدا أن روسيا مورد موثوق للطاقة وليست ضالعة في أي ابتزاز.

وأكد دميتري بيسكوف - المتحدث باسم الكرملين:"إن الحاجة لطريقة دفع جديدة هي نتيجة لخطوات غير ودية بشكل غير مسبوق، في المجال الاقتصادي وقطاع المال، والتي اتخذتها ضدنا دول غير صديقة".

لكن الاتحاد الاوروبي يبدو مستعدا لتعليق موسكو إمدادات الغاز إلى الكتلة التي تضم سبعة وعشرين بلدا ويخطط لرد منسق.

وقالت أورسولا فون دير لاين - رئيسة المفوضية الأوروبية:"إعلان غازبروم مسعى آخر من روسيا لابتزازنا بالغاز. نحن مستعدون لهذا السيناريو، نحذر شركات الاستيراد الأوروبية من أن تسديد فواتير الغاز الروسي بالروبل كما يريد الكرملين، يمثل انتهاكا للعقوبات؛ وبالتالي خطرا على الشركات".

بلغاريا بدورها دانت القرار الروسي واعتبرته ابتزازا وانتهاكا صارخا للعقود وأكدت أنها لن تستسلم لمثل هذا الابتزاز.

ويبدو ان موسكو ماضية في التصدي لمحاولات الغرب تركيعها؛ وفرضت وزارة الخارجية الروسية قيودا شخصية على287 عضوا في البرلمان البريطاني ومنعتهم من دخول البلاد، متهمة إياهم بتأجيج 'هستيريا غير مبررة' ضد روسيا. وتأتي ايضا ردا على فرض بريطانيا قيودا مماثلة على ثلاثمئة وستة وثمانين عضوا في البرلمان الروسي في آذار مارس.

وفي سياق الخطوات الاستباقية؛ قررت روسيا الانسحاب من منظمة السياحة العالمية لتستبق بذلك طرح استبعادها عبر تصويت الدول الأعضاء.

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