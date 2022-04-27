الحلبوسي: استقرار ايران يؤثر ايجابيا بالعراق ولا ينبغي تعريض الشعوب للعقوبات

العالم - خاص بالعالم

الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ولدى استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الذي يزور طهران أعرب عن أمله في أن تنتهي عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في أسرع وقت وتسفر عن وصول حكومة قوية إلى السلطة.

وفي معرض الاشارة الى الاواصر العريقة بين البلدين، قال رئيسي انه، وليس هناك شيء يستطيع المساس بالعلاقات العميقة والودية القائمة بين شعبي البلدين ودعا الى أن يشرع البرلمان العراقي القوانين المطلوبة التي تحول دون تهديد دول الجوار وتزعزع استقرار المنطقة

من جانبه، اكد الحلبوسي للرئيس الايراني ان الهدف من زيارته الحالية لايران هو التاكيد على استمرار العلاقات الودية التي تربط بين الشعبين والبلدين

ولدى استقبال رئيس مجلس الشورى الايراني محمد قاليباف لنظيره العراقي محمد الحلبوسي اكد بان المطلب الاهم للشعب الايراني البرلمان والحكومة العراقية هو زيارة العتبات المقدسة في العراق ودعا الى فتح الحدود البرية امام زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام

قاليباف شدد على ان ايران شعبا وحكومة وبرلمانا تقدم الدعم اللازم للحكومة والبرلمان في العراق.



واكد محمد قاليباف رئيس مجلس السورى الإيراني:"'نتمنى أن يكون البلدين قويين وان يقفان الى جانب بعضهما لانهما يلعبان دورا مهما في القضايا الإقليمية والسياسية والأمنية والاقتصادية واستقرار الدول الإسلامية".

كما التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان وأجرى معه جولة من المحادثات.

وخلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس البرلمان العراقي قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني ان ايران سترد بسرعة وحزم على أي عمل يهدف إلى الإضرار بأمنها وأمن المنطقة واشار الى إن عودة العراق إلى مكانته الحقيقية في العالم الإسلامي والعالم العربي سيكون له دور حاسم في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...