الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢
١٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

"قسد" تختطف عددا من المواطنين في الرقة

الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

شنت جماعة “قسد” حملة مداهمات اختطفت خلالها عدداً من الأشخاص بينهم أفراد أسرة كاملة بريف الرقة الغربي.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن “ست سيارات عسكرية تابعة لجماعة “قسد” طوقت قرية اليمامة شمال غربي مدينة الرقة واختطفت أفراد أسرة بكاملها بذريعة مقاومة مسلحي الجماعة واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

وفي قرية حزيمة شمال الرقة أشارت المصادر إلى أن "قسد" خطفت ثلاثة أشخاص واقتادتهم مكبلين إلى أحد مقراتها القريبة.

إلى ذلك لفتت مصادر من مدينة الطبقة بالريف الغربي إلى أن “ما يسمى لجنة التربية والتعليم التابعة للجماعة منعت عدداً من المعلمين الذين خرجوا بمظاهرات ضدها من ممارسة عملهم في مدارس المدينة”.

روابط ذات صلة

سوريا.. خروج محطة كهرباء تل تمر عن الخدمة جراء قصف تركي

موسكو: لا مبرر لتمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود

سوريا.. عطلة من 1 حتى 5 أيار القادم بمناسبة عيدي العمال والفطر

سوريا تؤكد التزامها بأهداف التنمية المستدامة 2030

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"قسد" تختطف عددا من المواطنين في الرقة

شاهد..السيسي يتنصل من تآمره على مرسي!

الحشد الشعبي يقبض على المسؤول السابق لمعسكرات "داعش" في نينوى

الأوقاف المصرية تتراجع عن قرار منع صلاة التهجد تحت ضغط شعبي

شاهد: رئيس الحكومة الاسرائيلية يتلقی رسالة تهديد بالقتل

 تحديد عطلة عيد الفطر المبارك في العراق