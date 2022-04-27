"قسد" تختطف عددا من المواطنين في الرقة

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن “ست سيارات عسكرية تابعة لجماعة “قسد” طوقت قرية اليمامة شمال غربي مدينة الرقة واختطفت أفراد أسرة بكاملها بذريعة مقاومة مسلحي الجماعة واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

وفي قرية حزيمة شمال الرقة أشارت المصادر إلى أن "قسد" خطفت ثلاثة أشخاص واقتادتهم مكبلين إلى أحد مقراتها القريبة.

إلى ذلك لفتت مصادر من مدينة الطبقة بالريف الغربي إلى أن “ما يسمى لجنة التربية والتعليم التابعة للجماعة منعت عدداً من المعلمين الذين خرجوا بمظاهرات ضدها من ممارسة عملهم في مدارس المدينة”.