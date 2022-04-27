العالم - مراسلون

احمد مساد فلسطيني اصابه الاحتلال برصاصة قاتلة اثناء عملية الاقتحام للمخيم وبلدة برقين المجاوره ، الى جانب مساد اصيب اربعة من الشبان الفلسطينيين الذين حاولوا منع الاحتلال من اقتحام المخيم .

وأكد كايد ميعاري المتحدث باسم حركة فتح ان:"هذه جريمة جديدة يقوم بها جيش الاحتلال بحق مدينة جنين كما يقوم بكافة المحافظات الشمالية وخاصة مدينة القدس وان هدف هذا المسلسل هو كسر شوكة الشعب الفلسطيني وكسر ارادته الحاضنة للمقاومة".

التصعيد الاسرائيلي في الضفة الغربية ياخذ في كل منحنا تصاعديا ومع اقتراب الفلسطينيين من الجمعة الاخيرة من شهر رمضان ويوم القدس العالمي ومع الشعور الاسرائيلي بان الامور قد تخرج عن سيطرته فهو يحاول بشتى الطرق اعتماد سياسة تصعيدية تعتمد على زيادة الاعتقالات واغلاق المدن وملاحقة المقاومة وان لزم الامر تنفيذ اعدامات ميدانية .

الاحتلال الاسرائيلي يعتقد ان زيادة الضغط قد تكبح جماح الفلسطينين لكن زيادة الضغط تولد الانفجار .

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