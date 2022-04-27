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رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يؤكد للرئيس الايراني رغبة جميع مكونات الشعب العراقي لتعزيز علاقات الصداقة مع ايران

الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

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