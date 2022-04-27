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ايران آية الله اعرافي: العمليات البطولية التي قام بها شباب مؤمنون من الضفة الى جانب صمود غزة هي بمثابة زلزال كبير يضرب العمق الصهيوني

الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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