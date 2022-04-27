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ردا على العدوان الإسرائيلي بدمشق.. سوريا: نحتفظ لنفسنا بحق الرد

ردا على العدوان الإسرائيلي بدمشق.. سوريا: نحتفظ لنفسنا بحق الرد
الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

دانت الحكومة السورية العدوان الذي نفذه كيان الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء على بعض النقاط المحيطة بالعاصمة دمشق.

العالم - سوريا

وفي رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، قالت وزارة الخارجية السورية، إن "العدوان يتزامن مع الاعتداءات التي ترتكبها بشكل مستمر القوات الأمريكية والتركية على المواطنين السوريين والأراضي السورية، دعما للمجموعات الإرهـابية ولإطالة أمد الحرب في سوريا".

وأضافت: "تدين الجمهورية العربية السورية هذا العدوان والاعتداءات الأخرى التركية والأمريكية، وتحتفظ لنفسها بحق الرد بالوسائل المناسبة التي يقرها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأشارت إلى العواقب الخطيرة الناجمة عن استمرار "إسرائيل" في خرق اتفاق "فصل القوات وفك الاشتباك"، والذي ينص في فقرته الأولى على وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو.

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