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ممثل الطائفة اليهودية في البرلمان الايراني يدعو لمقاطعة الكيان الصهيوني

الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد ممثل الطائفة اليهودية في البرلمان الايراني "همايون سامه يح" أن المجتمع اليهودي في ايران لا تربطه أي وشيجة مع الكيان الصهيوني.

وقال "سامه يح" خلال المؤتمر الدولي للقدس الشريف في طهران إن الصهيونية حزب سياسي لا يمثل الطائفة اليهودية، مضيفا أن النظام الذي يتعامل بالتمييز العنصري لا يمكن أن يحترم.

ودعا "سامه يح" كل دول العالم التي تدعي احترام حقوق الإنسان أن تقاطع كيان الاحتلال وليس الدول الإسلامية فقط.

وأستغرب "سامه ي" من الدول الإسلامية كيف تغض الطرف عن جرائم الصهاينة خوفا على مصالحها السياسية.

وأكد "سامه يح" أنه سيأتي اليوم الذي يستعيد فيه الشعب الفلسطيني وطنهم فلسطين الذي كانوا يعيشون فيه منذ الاف السنين.

وشدد "سامه يح" لولا دعم الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية خلال العقود الأربعة الماضية ربما كانت هذه القضية نسيا منسيا.

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