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خليل الحية: سنرى الملايين من الامة يخرجون في مسيرات يوم القدس العالمي

خليل الحية: سنرى الملايين من الامة يخرجون في مسيرات يوم القدس العالمي
الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس "خليل الحية" إن الشعب الفلسطيني يحيي ايران وقيادتها على دعمها المتواصل لفلسطين.

العالم - فلسطين

وأوضح "خليل الحية" خلال المؤتمر الدولي للقدس الشريف في طهران أن الفلسطينيين يميزون بين الحركة الصهيونية كحركة متجبرة وطاغية وبين الديانة اليهودية.

وأكد "خليل الحية" أن الاحتلال يريد حسم المعركة في القدس لانهاء التواجد الفلسطيني والاسلامي في المدينة، وتفريغ القدس من اهلها وتغيير المعالم الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وشدد "خليل الحية" على ان الاحتلال يحاول تهيجر سكان مدينة القدس باساليب شتى من أجل تقليل الوجود السكاني الفلسطيني في القدس الى ادنى حد.

وقال "خليل الحية" إن الاحتلال يحاول تقطيع امتداد القدس في الضفة والقطاع والبحث عن طرق لايجاد مكان للصهاينة في الاقصى.

ولفت "خليل الحية" الى ان المسجد الاقصى اليوم في خطر لان الاحتلال يحاول تقسيمه زمانيا ومكانيا مشيرا الى ان الاحتلال يريد ايجاد اليأس لدى الفلسطينيين ليقوم بما يريد فعله في القدس والاقصى.

وأكد "خليل الحية" إن الاحتلال في اساسه مهدد للوجود الفلسطيني ومن حقنا مقاومته، مشددا على ان وجود المرابطين والمرابطات هو الذي ادى الى حماية المسجد الاقصى من مخططات الصهاينة ولولا وجود المقاومة لفعل الاحتلال الافاعيل بالقدس واهلها.

ووجه "خليل الحية" التحية لايران على تسمية يوم للقدس في انحاء العالم، قائلا نشكر اخواننا في ايران على دعمهم المتواصل ووقوفهم مع فلسطين واهلها.

وقال "خليل الحية" نحن ماضون في الدفاع عن ارضنا ومقدساتنا ومقاومة الاحتلال حتى طرده حتى لو كانت التكلفة باهظة.

وأكد "خليل الحية" أن الملايين من الامة يخرجون في مسيرات يوم الجمعة دفاعا عن القدس، مشيرا الى ان المسجد الاقصى اليوم في خطر لان الاحتلال يحاول تقسيمه زمانيا ومكانيا.

واشار "خليل الحية" الى أن الاحتلال يريد ايجاد اليأس لدى الفلسطينيين ليقوم بما يريد فعله في القدس والاقصى ولكن وجود المرابطين والمرابطات هو الذي ادى الى حماية المسجد الاقصى من مخططات الصهاينة.

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