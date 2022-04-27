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الدقاق: ادعو الشعب البحريني الوفي لاحياء يوم القدس العالمي الجمعة القادمة بشكل كبير

الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

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