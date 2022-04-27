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الرئيس الايراني: اميركا ارادت من خلال انتهاك الاتفاق النووي ممارسة أقسى الضغوط على ايران لكنها اعترفت اليوم بفشلها الذريع في هذا المجال

الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

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