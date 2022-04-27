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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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الشيخ أختري: علينا أن لا ننسى أن الشهيد القائد سليماني هو الذي أوجد نقلة نوعية في سبل المقاومة وأبعادها
الشيخ أختري: دماء شهداء المقاومة غذت شجرة المقامة وجعلتها وارفة الظلال وستأتي أكلها بإذن الله
ايران.. المؤتمر الدولي للقدس الشريف بمشاركة شخصيات دينية وسياسية
الشيخ أختري: اتحاد وتكاتف صفوف الفلسطينيين عزز عزيمة الداعمين للقضية الفلسطينية
الشيخ أختري: الاحتفاء بيوم القدس العالمي هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا عن السنوات السابقة
ايران.. الشيخ أختري: الشعب الإيراني يؤكد دعمه للشعب الفلسطيني من خلال العديد من المراسم الخاصة بيوم القدس العالمي
ايران.. كلمة الشيخ اختري رئيس المجلس الاعلى للمجمع العالمي لاهل البيت في مؤتمر القدس الشريف
ايران.. كلمة الشيخ اختري رئيس المجلس الاعلى للمجمع العالمي لاهل البيت في مؤتمر القدس الشريف
ايران المؤتمر الدولي للقدس الشريف بمشاركة شخصيات دينية وسياسية
الرئيس الايراني: اميركا ارادت من خلال انتهاك الاتفاق النووي ممارسة أقسى الضغوط على ايران لكنها اعترفت اليوم بفشلها الذريع في هذا المجال
الرئيس الايراني: اميركا ارادت من خلال انتهاك الاتفاق النووي ممارسة أقسى الضغوط على ايران لكنها اعترفت اليوم بفشلها الذريع في هذا المجال
الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش
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