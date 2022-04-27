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مستوطنون يعتزمون اقتحام الأقصى ودعوات للرباط

مستوطنون يعتزمون اقتحام الأقصى ودعوات للرباط
الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

جددت جماعات منظمات الهيكل المزعوم، الأربعاء، دعوتها إلى تنظيم اقتحام جديد للمسجد الأقصى، بعد الإخفاق المدوّي في مسيرة الأعلام الاستيطانية بمدينة القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

ودعت "منظمات الهيكل" إلى ما وصفته الاقتحام الكبير للمسجد الأقصى، في يوم ما يسمى "الاستقلال"، والمقرر الخميس الموافق 5 مايو 2022.

وحددت الجماعات الاستيطانية من الساعة 7:00 إلى 11:00 صباحا، ومن الساعة 13:00 حتى 14:30 ظهرا، موعدا للاقتحامات الجديدة.

وكانت الجماعات الاستيطانية تنوي إقامة مسيرة أعلام بالقدس المحتلة في رابع الأيام التي يقتحم فيها المستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية من جنود الاحتلال، فيما يعرف بـ”عيد الفصح”، إلا أن تهديدات المقاومة الفلسطينية دفعت حكومة الاحتلال إلى عدم السماح بهذه المسيرة.

واندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال والمستوطنين، الذين حاولوا تنظيم المسيرة، متهمين قيادة الاحتلال بالانصياع للمقاومة الفلسطينية والاستسلام لها.

بدورهم، دعا ناشطون ومقدسيون، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة إحياء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى، إلى جانب المشاركة بكثافة في جمعة فجر عيد الانتصار.

وشددوا على أهمية تكثيف الرباط بالمسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة، لإحباط مخططات المستوطنين وجيش الاحتلال في الاعتداء على المقدسات الإسلامية.

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مستوطنون يعتزمون اقتحام الأقصى ودعوات للرباط