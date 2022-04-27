أستراليا: من المرجح أن ترسل الصين قواتها إلى جزر سليمان

العالم - أسيا والباسفيك

وفي معرض ردّها على سؤال، عما إذا كان من الممكن أن تطلب الصين إرسال قوات إلى جزر سليمان خلال العام المقبل، أوضحت أندروز لإذاعة "4 بي سي" قائلة: "إن ذلك مرجح جداً"، معتبرة أنّه "قد يكون هذا هو الطريق الذي تسلكه الصين في منطقة المحيط الهادئ".

وأضافت أندروز: "من الواضح أن بكين تدرك جيداً أننا في خضم حملة انتخابات فدراليّة الآن.. نحن نتحدث عن تدخل سياسي وهو يتخذ أشكالاً عديدة".

وكانت جزر سليمان وبكين قد أعلنتا، الثلاثاء الماضي، عن توقيع اتفاقيّة أمنيّة، مما أثار مخاوف الولايات المتحدة وأستراليا، المجاورة للأرخبيل، من توسيع النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهادئ.

وقال رئيس حكومة جزر سليمان ماناسيه سوغافاري إنّ حكومته وقّعت، بكامل إدراكها، اتفاقاً أمنياً مع الصين، يثير انتقادات شديدة من قبل حليفتي الأرخبيل الولايات المتحدة وأستراليا، اللتين تشعران بالقلق من الطموحات العسكرية لبكين في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.

فيما حذّرت الولايات المتحدة، من أنها "سترد" في حال أقامت الصين قاعدة عسكرية في جزر سليمان، ذات الموقع الاستراتيجي، والتي وقّعت مؤخراً اتفاقاً أمنياً مع بكين.

سبق ذلك محاولة سوغافاري، طمأنة واشنطن وكانبيرا بأن الاتفاق مع الصين لا يشمل إقامة قاعدة عسكرية.

يذكر أنّ الولايات المتحدة الأميركيّة، كانت قد أعلنت في 19 الشهر الجاري، عن قلقها من إبرام الصين اتفاقاً أمنياً محتملاً مع جزر سليمان، والتي توجه إليها وفد من كبار الدبلوماسيين الأميركيين، في مسعى "لإحباط تمدد بكين" في هذه المنطقة الاستراتيجية.