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أميرعبداللهيان: الحلول السياسية تخدم السلام والاستقرار الإقليميين

أميرعبداللهيان: الحلول السياسية تخدم السلام والاستقرار الإقليميين
الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان إن التركيز على الحلول السياسية للخروج من الأزمات الراهنة في المنطقة، سيخدم السلام والاستقرار الإقليميين.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الأربعاء، بين وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان ونظيره في دولة الفاتيكان المطران باؤول غالاغير.

وفي إشارة إلى الأزمات الحالية داخل أفغانستان واليمن وأوكرانيا، عزا أميرعبداللهيان، أسباب الكثير من الفجائع المؤلمة التي يعاني منها البشر اليوم، إلى انعدام الروحانية والمبادئ الأخلاقية في العلاقات الدولية.

وزير الخارجية الإيراني، تطرق في هذا الخصوص إلى إساءة أحد المواطنين السويديين مؤخرا لحرمة القران الكريم، وطالب الفاتيكان بأن يعير أهمية خاصة إلى حماية الكتب والديانات السماوية في أرجاء العالم.

وحول خطر الإرهاب الذي يهدد المجتمع الدولي وضرورة التنديد بالهجمات الإرهابية التي طالت أفغانستان، قال: إن الحوار بين أتباع الديانات السماوية يسهم بشكل أساسي في تقليص العنف والتطرف.

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