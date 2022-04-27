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لبنان.. كلمة يوسف نصرالله رئيس مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية في اللقاء السياسي حول فلسطين

الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

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