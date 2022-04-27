نعيم قاسم: الامام الخميني أطلق القدس من المحدودية إلى العالمية والإنسانية

العالم - لبنان

وقال الشيخ نعيم قاسم في اللقاء السياسي الفلسطيني في لبنان تحت عنوان ترابط الساحات ومعادلات قوة النصر، إن فلسطين ليست قطعة من الأرض فقط بل هي قضية يتفاعل معها كل الضمير الإنساني الذي يراها حقة.

واضاف، أن كل أصحاب قضية فلسطين في أنحاء المعمورة وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني العظيم يؤمنون بأن التحرير سيتحقق لا محالة.

وأكد الشيخ قاسم، أن كلام قائد الثورة الإسلامية حول تسليح الضفة الغربية لم يكن توجيهيا بل كان خارطة عمل، مشددا على ان قوة المقاومة هي الطريق الحصري لتحقيق النصر وباقي الطرق يجب أن تخضع لهذه القوة.

واوضح الشيخ قاسم أن إيران أثبتت الإسلامية بدعمها كيف يمكن أن تقلب المعادل، مشيرا الى أن لا يوجد في دفاتر الفلسطينيين إلا المقاومة ولا يوجد في عقولهم إلا تحرير فلسطين.

وقال الشيخ نعيم قاسم أإن نكون مع فلسطين يعني أن نكون مع بلداننا ولذلك يجب أنم نجاهر بأننا مع تحرير فلسطين، مشيرا الى أن التطبيع الذي لاح في الأفق خيانة لا يمكن تجميلها.