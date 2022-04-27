أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022

جوان ..

القائد ..العالم يقف على أعتاب نظام جديد .. أمريكا باتت أكثر ضعفا بجميع المجالات

جمهوري اسلامي..

عشية حلول يوم القدس العالمي .. العالم يطالب بوقف الجرائم الصهيونية بالمسجد الأقصى

قدس ..

تنديد عالمي للإحتلال الصهيوني .. مظاهرات بأوروبا وأمريكا ضد الجرائم الصهيونية بالقدس

آفتاب يزد ..

لافروف يحذر من خطر إندلاع حرب عالمية ثالثة مع إستمرار الناتو تسليح أوكرانيا

رويش ملت ..

أجواء إرتياح بالإتحاد الأوروبي لفوز ماكرون وسط تساؤلات حول مستقبل الأوضاع بفرنسا

خراسان ...

حركة أنصار الله اليمنية تحذر السعودية من تبعات خطيرة لمواصلة إنتهاك الهدنة

ايران ...

تركيا تعتزم إقامة قاعدة عسكرية ضخمة في عمق ستين كيلومترا بشمال العراق

ابرار ..

موقف مجلس الأمن الدولي الضعيف يشجع الكيان الصهيوني على مواصلة جرائمه بالقدس

كيهان ..

قادة المقاومة بمنبر القدس السنوي .. لا تراجع عن تحرير القدس وكل التراب الفلسطيني

رسالت ..

الشيخ نعيم قاسم .. أعداء حزب الله يتلقون التعليمات من السفارة الأمريكية ببيروت

حمايت ..

إعلان الإنذار في صفوف القوات الصهيونية تحسبا لضربات محتملة من قبل حزب الله

ابتكار ..

محافل إعلامية أمريكية تؤكد أن البلدان العربية فقدت ثقتها بالكامل بأمريكا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأربعاء

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جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( تحرير القدس بات أقرب من أي وقت).. الكيان الصهيوني يزعم بانه قطع شوطا بعيدا في مسار تكريس وجوده وامنه واستقراره مع اقتراب ذكرى تأسيسه قبل اربعة وسبعين عاما, وينوه لاعتراف العديد من البلدان العربية به كمؤشر على ذلك , ولكن الواقع هو شيئ اخر تماما .. ( فغزة وقدراتها الصاروخية باتت كابوسا رهيبا للصهاينة,والضفة الغربية مركز تسوناميات إنتفاضات باتت مرشحة لحمل السلاح ) والفلسطينيون يتصدون لمخططات الاحتلال بالقدس وفي المسجد الاقصى بكل شجاعة ويجبرون الصهاينة على التراجع كل يوم . وليس هذا فحسب بل هناك حزب الله لبنان الذي ترتعد فرائص الصهاينة من قدراته الصاروخية , وهناك ايضا مؤشرات تفجر انتفاضة هائلة في البلدات العرابية في قلب فلسطين المحتلة ,

كل ذلك يجعل من امكانية بقاء الكيان امرا مثيرا للشك , لذلك ليس من العجيب ان يشهد الكيان تسارع وتيرة الهجرة المعاكسة مع تضاؤل الامل بالمستقبل بين الصهاينة بفلسطين المحتلة التي تشهد ايضا ازمات اقتصادية وتمييزا عنصريا صارخا وصراعات سياسية لا نهاية لها في نفس الوقت .

ايران ..

حول الحرب في اوكرانيا كتبت صحيفة ايران في مقالها ( مؤشرات حرب بالنيابة بأوكرانيا ).. امريكا اعلنت على لسان وزيري خارجيتها ودفاعها لدى زيارتهما لكييف قبل ايام عزمها على تسريع وتيرة ارسال المزيد من الاسلحة المتطورة للجيش الاوكراني , في موقف اعتبرته روسيا بمثابة اعلان حرب بالنيابة خاصة بعد ان قال وزير الدفاع الامريكي لويد اوستين ان هدف امريكا هو استنزاف روسيا لاضعافها ولانزال الهزيمة بها في اوكرانيا. ( موسكو حذرت إثرها من خطر إندلاع حرب عالمية ثالثة مع دخول الناتو في حرب بالنيابة ضد روسيا بأوكرانيا ) ان هناك مؤشرات خطيرة تزيد من احتمال حدوث مثل هذا الكابوس وعلى رأسها تضاؤل الامال بجدوى المفاوضات الروسية الاوكرانية , وتوسيع امريكا والناتو لعمليات تسليح الجيش الاوكراني بشكل صريح وعلني في تحدي صارخ لروسيا الامر الذي قد يضع الاخيرة في موقف حرج يدفعها لاستهداف قوافل وخطوط ايصال الاسلحة الغربية المرسلة لاوكرانيا واستهداف مواقع خزنها القريبة من حدود بلدان عضوة في الناتو كبولندا وهو ما لوحت به موسكو بالفعل في تحذيراتها للناتو . ان المشكلة الاخطر فيما يخص احتمالات اندلاع حرب عالمية ثالثة هي ان حربا كهذه ستكون نووية بالضرورة ودمارها سيعم الكرة الارضية كلها .

ابرار..

تحدثت صحيفة ابرار بدورها جانب اخر من اجواء التوتر في اوروبا وكتبت في تقريرها ( قرب تقديم السويد وفنلندا طلب انضمام للناتو).. على الرغم من كل التحذيرات الروسية , يبدو ان السويد وفنلندا قد قررتا تقديم طلبا رسميا بصورة متزامنة لحلف الناتو الشهر المقبل للانضمام لعضويته . ( السويد وفنلندا بررتا موقفهما بتزايد المخاوف الأمنية بأوروبا بعد الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا ) رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين لم تستبعد ان يؤدي الامر لاغضاب موسكو لكنها قالت ان لبلادها حدود طويلة مع روسيا وهي اي فنلندا دولة صغيرة. من جانبها قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدولينا اندرسون ان على بلادها الاستعداد لكل الاحتمالات بعد الحرب الاوكرانية . على الجانب الاخر قالت روسيا ان اية خطوات كهذه ستدفعها لنشر صورايخ نووية في منطقة بحر البلطيق .

سياست روز..

صحيفة سياسة روز كتبت عن العلاقات الباكستانية السعودية في مقالها( شريف يوجه أنظاره نحو الرياض ).. يستعد رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف للقيام بزيارة للسعودية ستكون اول زيارة يقوم بها لبلد آخر منذ توليه منصبه قبل ايام بعد اقالة سلفه عمران خان . ( إن زيارة شريف ترتبط بالحصول على مساعدات إقتصادية وللإستفادة من نفوذ السعودية على الجماعات المتطرفة بباكستان لتهدئة الأجواء ) والحقيقة هي ان السعودية تستخدم ورقتي المساعدات الاقتصادية ونفوذها على طالبان الباكستانية وغيرها من الجماعات المتطرفة في هذا البلد للتأثير على مواقف وسياسات الحكومات الباكستانية المختلفة باسلام اباد , وهذه القاعدة شملت عمران خان ايضا الذي قام بعدة زيارات للرياض ولكن مع فارق ان خان بدأ ينتهج مواقف تتسم بنوع من الاستقالية عن الهيمنة الامريكية والغربية , ولعل تأييد الرياض للتغييرات الاخيرة في السلطة بباكستان ووصول شهباز شريف امر يرتبط بمواقف عمران خان هذه.

وطن امروز ..

نشرت صحيفة وطن امروز تقريرا يقول ( تركيا تعتزم إقامة قاعدة عسكرية في العراق ) جاء فيه .. محافل عسكرية تركيا نوهت مؤخرا لوجود ما وصفته بستة وثلاثين موقعا عسكريا تركيا في شمال العراق خاصة في محافظة دهوك , والجديد في الامر يتمثل فيما نشرته صحيفتا استار والصباح التركيتان حول عملية "قفل المخلب" العسكرية التركية في شمال العراق وحسب الصحيفتان .. ( تركيا تخطط لإقامة قاعدة عسكرية ضخمة في عمق ستين كيلومترا داخل الأراضي العراقية في شمال العراق ) هذه القاعدة ستكون دائمة وثابتة لان تركيا لا تريد سحب جميع قواتها من الاراضي العراقية مع استمرار خطر وجود مواقع لحزب العمال الكردستاني وحسب الرواية التركية المعهودة بالطبع . وجدير بالذكر ان بغداد نددت بالعمليات العسكرية التركية الاخيرة في شمال العراق مؤكدة انها انتهاك صارخ لسيادة العراق ولوحدة اراضيه, كما كذبت بغداد ادعاءات الحكومة التركية بشأن وجود اتفاق ثنائي مسبق في هذا الشأن بين البلدين .