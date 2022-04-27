العالم - سوريا

وبحسب المرصد السوري المعارض أفاد نشطاء محليون بأنه قام باختطاف طفل من عائلة طليقته وقام بتعذيب الطفل بشكل عنيف وإرسال مقطع فيديو إلى عائلة طليقته، وعلى الرغم من تقديم ذوي الطفل.

ووفقاً لنشطاء محليون، فإن عملية الاختطاف جائت بعد نشوب خلافات عائلية بين ذوي الطفل وعنصر “فرقة الحمزة” ليقدم الأخير على اختطاف الطفل انتقاماً من ذويه، على إثرها داهمت دورية تابعة لـ “الشرطة العسكرية” منزل العنصر، إلا أنه تمكن من الفرار قبيل وصول الدورية إلى منزله والاحتماء بأحد مقرات “فرقة الحمزة” في مدينة الباب.