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وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير منظومتين للدفاع الجوي في أوكرانيا إحداهما S-300، والقضاء على أكثر من 200 عنصر في "الكتائب النازية"

الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

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