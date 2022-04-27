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مصادر فلسطينية: الأسير عبدالله العارضة يدخل إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على تمديد عزله الإنفرادي بسجن رامون والمستمر منذ 6 سبتمبر 2021

الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

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