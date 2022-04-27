واشنطن تعترف.. إيران لم تتخذ أية خطوة لصناعة سلاح نووي

العالم - الأميرکيتان

وكررت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير جديد الاتهامات الموجهة لإيران وعبرت عن قلقها مما وصفته بـ "أنشطة ومواد نووية غير معلنة في إيران".

وجاء في التقرير السنوي المعنون "الالتزام باتفاقيات الحد من التسلح وحظر الانتشار انه "خلال الفترة المشمولة بالتقرير لعام 2021 ، واصلت إيران توسيع أنشطة تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم ، بما في ذلك تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة."

كررت وزارة الخارجية الاميركية مزاعمها التي لا أساس لها من الصحة بأن هذه الإجراءات هي عوامل رئيسية في إنتاج ما يكفي من المواد النووية لصناعة سلاح نووي إذا قررت إيران التحرك في هذا الاتجاه.

اتهمت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إيران في السنوات الأخيرة بالسعي وراء أهداف عسكرية في برنامجها النووي. ونفت إيران بشدة هذه المزاعم.

تؤكد إيران ، بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) وعضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أن لها الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.

بالإضافة إلى ذلك ، زار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنشآت النووية الإيرانية عدة مرات ، لكنهم لم يعثروا على أي دليل على أن البرنامج النووي الايراني السلمي ينحرف نحو الأغراض العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك ، في عام 2015 ، توصلت إيران إلى اتفاق مع ما يسمى دول مجموعة 5 + 1 لحل التوترات بشأن برنامجها النووي. وعلى الرغم من اعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بامتثال إيران لجميع التزاماتها ، انسحبت الحكومة الأمريكية من جانب واحد من الاتفاقية في مايو 2016.

واعترفت وزارة الخارجية في التقرير بأن إيران لم تتخذ أي خطوات لتطوير سلاح نووي. وقال التقرير "تواصل وزارة الخارجية تقييم أن إيران لا تشارك حاليا في أي أنشطة رئيسية لتطوير سلاح نووي".