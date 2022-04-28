منظمات بريطانية تطالب لندن بعدم التصديق على قانون يمنع مقاطعة "إسرائيل"

العالم-فلسطين

جاء ذلك في رسالة أعلنت فيها رفض مشروع قانون مقترح لمناهضة حركة مقاطعة "إسرائيل".

وقالت: إن إقرار هذا القانون سيؤثر على قدرة البريطانيين على تنفيذ حملات من أجل العدالة الاجتماعية والمناخية في المملكة المتحدة وحول العالم.

وأضافت: "بصفتنا مجموعة من منظمات المجتمع المدني المكونة من النقابات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والدينية والعدالة المناخية وحقوق الإنسان والمنظمات الثقافية وحملات والتضامن، فإننا ندعو إلى حق الهيئات العامة في اتخاذ قرار بعدم الشراء أو الاستثمار في شركات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاك حقوق العمال أو تدمير كوكبنا أو أي أعمال ضارة أو غير قانونية أخرى".

وعبرت المنظمات عن قلقها من أن مشروع القانون سيمنع الهيئات العامة من اتخاذ قرار بعدم الاستثمار أو الشراء من الشركات المتواطئة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت المنظمات الموقعة "حكومة المملكة المتحدة إلى الوقف الفوري لمشروع القانون".

وطالبت أحزاب المعارضة بمعارضته، ودعت المجتمع المدني إلى التعبئة لدعم الحق في المقاطعة من أجل العدالة.

ومن الموقعين على البيان منظمات: فنانون من أجل فلسطين في المملكة المتحدة، واتحاد الخبازين والأغذية، واللجنة البريطانية لجامعات فلسطين، والمجلس البريطاني الفلسطيني، والحملة ضد تجارة الأسلحة، وحملة نزع السلاح النووي ونقابة عمال الاتصالات.